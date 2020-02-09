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Политика

Первый кандидат подал документы для участия в выборах главы Печорского района

Виктор Широбоков

9 февраля первый кандидат подал документы для регистрации в качестве кандидата на пост главы Печорского района. Им стал член партии Социальной защиты Виктор Широбоков, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации муниципалитета.

Согласно избирательному законодательству решение о регистрации или об отказе в регистрации кандидата  ТИК Печорского района примет в течение десяти дней со дня приёма документов. 

Документы на регистрацию кандидатов принимаются с 9 февраля до 24 февраля 2020 года. 

Досрочные выборы главы Печорского района состоятся 5 апреля, ранее пост главы муниципалитета в связи с возбуждением серии дел покинул Дмитрий Сопотов. Одно из обвинений опирается на данные прокуратуры о сдаче жилья, которое не отвечало техническим и пожарным требованиям. Второе - на выходку во время диалога с сотрудниками ГИБДД.

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