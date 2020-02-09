Псковские десантники-участники марш-броска побывали в Новосокольниках

19:57, 09 февраля 2020, ПАИ

Десантники псковского гвардейского соединения ВДВ, принимающие участие в комбинированном марш-броске в честь 75-летия Победы, провели комплекс военно-патриотических мероприятий в Новоскольниках, сообщили Псковскому агентству информации в департаменте информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ.

У мемориала памяти жителей города, отдавших жизнь за независимость Родины, состоялся торжественный митинг с возложением Гирлянды памяти и цветов. Рядом с мемориалом уже установлены два постамента для бюстов двух героев-десантников 6-й роты - Героя России, гвардии сержанта Дмитрия Григорьева и кавалера ордена Мужества, гвардии рядового Алексея Воробьева. Бюсты разместят здесь уже в марте.

Затем коллектив псковского гвардейского десантно-штурмового соединения выступил перед местными жителями в Доме культуры. Гвардейцы также посетили местный краеведческий музей.

Позади у десантников остались Остров, Опочка, Бежаницы. Во время марш-броска гвардейцы посетят Великие Луки, Нелидово, Ржев и Шаховскую. Общая протяженность маршрута составит более 840 км. Марш-бросок завершится 19 февраля в Москве на площади у Вечного огня в Парке Победы на Поклонной горе. Здесь состоится чествование участников комбинированного марш-броска.