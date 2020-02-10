Телефонные мошенники придумали новый способ кражи денег со счетов россиян

07:21, 10 февраля 2020, ПАИ

Телефонные мошенники придумали новую схему кражи денег со счетов жителей России – клиентам банков сообщают о запросе на закрытие их счетов и предлагают «спасти» деньги. Как пишет газета «Известия», о данной мошеннической схеме уже осведомлены Центробанк и крупные банки России.

Если раньше злоумышленники представлялись работниками службы безопасности банка и запугивали клиентов блокировкой счета из-за подозрительных транзакций, то теперь сообщают о поступившем запросе на закрытие счета, а затем уточняют персональные данные для перевода денег на «безопасный счет».

Эксперты отмечают, что мошенники могут представляться как сотрудниками служб безопасности банков, так и соцслужб, пенсионного фонда, средств массовой информации. Кроме этого, ряд кредитных организаций с небольшим количеством клиентов могут звонить клиентам с похожим обращением о закрытии отделения.

В прошлом году в Псковской области были зарегистрированы около 400 краж, совершенных с применением информационных технологий, а также 327 телефонных мошенничеств.