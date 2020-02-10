Двое российских детей погибли при столкновении катеров в Таиланде

08:33, 10 февраля 2020, ПАИ

Двое российских детей погибли при столкновении двух скоростных катеров у таиландского острова Пхукет. Как пишет ТАСС, соответствующую информацию проверяет посольство России в Таиланде.

В результате столкновения катеров травмы различной степени тяжести получили 22 человека, в их числе один гражданин России. Пострадавших госпитализировали в четыре медицинских учреждения.

По предварительным данным, катер направлялся на пирс за пассажирами, когда в него врезалась лодка с туристами.

8 февраля военный в Таиланде убил 26 человек из-за проблем с продажей дома.