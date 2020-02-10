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Общество

Псковичи просят установить остановку на улице Инженерной

В Пскове жители домов №108 - 118 на улице Инженерной и домов №56-62 на улице Труда просят установить новую автобусную обстановку для маршрутов №23 и 30. Соответствующее обращение написала одна из местных жительниц на сайте губернатора Псковской области – губернатор60.рф.

В своём обращении псковичка Юлия Корнилова попросила разместить новую автобусную остановку около магазина Пятерочка (улица Инженерная, 103) на круговом перекрестке или за светофором. По её словам, это необходимо сделать, потому что до ближайшей остановки жителям домов далеко идти.

Ответственным за разрешение вопроса назначен глава администрации Пскова Александр Братчиков.

С 13 января в Пскове по улице Юности начали курсировать автобусы. Так, автобус по маршруту №30 следует по улице Труда до пересечения с улицей Инженерной, а затем поворачивает на улицу Юности с последующим поворотом на улицу Звездную и выездом на улицу Труда. Заезд автобуса на улицы Текстильную и Новоселов отменен.

Автобус по маршруту №23 едет по улице Труда до пересечения с улицей Инженерной, а затем поворачивает на улицу Юности, улицу Звездную с выездом на улицу Труда.

Запуск автобусного движения позволяет жителям микрорайона без пересадок доехать на автобусе №23 до городской поликлиники № 3 и вокзала, а на автобусе №30 – до площади Ленина и без пересадок до Завеличья.

Кроме того, с 28 января изменился маршрут движения автобуса №30. Теперь он ещё курсирует по Рижскому проспекту и улице Рокоссовского в сторону остановки «улица Рокоссовского» через остановки «улица Западная», «Телецентр», «Рижский микрорайон».

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