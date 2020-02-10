Представители Псковской области не прошли в финал конкурса «Лидеры России»

11:02, 10 февраля 2020, ПАИ

Завершились оценочные мероприятия полуфинала конкурса управленцев «Лидеры России - 2020» в Северо-Западном федеральном округе. По их итогам сформирован список финалистов, в который представители Псковской области не попали. Об этом Псковскому агентству информации сообщил заместитель генерального директора АНО «Россия – страна возможностей» Александр Садовский.

По его словам, всего в полуфинале в СЗФО приняли участие 284 конкурсанта из 9 регионов, в том числе и 5 жителей Псковской области. По итогам полуфинала финалистами стали 30 участников из Санкт-Петербурга.

В течение двух дней полуфинала конкурса «Лидеры России» в СЗФО участники решали управленческие кейсы разной степени сложности. По итогам работы каждый получил от оценщиков персональные рекомендации, которые помогут составить дальнейший план личностного саморазвития. Помимо оценочных мероприятий на полуфинале состоялись встречи и мастер-классы.

Нововведением этого сезона стало то, что уже на полуфиналах проходят собеседования и интервью участников с потенциальными работодателями.

Помимо успешного преодоления очного полуфинала для выхода в суперфинал участникам предстоит реализовать социальный проект в рамках задания «Сердце лидера». Суперфинал конкурса пройдет весной в Сочи.

На конкурс управленцев «Лидеры России – 2020» поступили 233 тысячи 830 заявок из всех регионов России и 68 стран мира. В первом сезоне конкурса 2017-2018 годов пришло 199 тысяч заявок, во втором сезоне 2018-2019 годов – 227 тысяч заявок. В сезоне 2019-2020 годов в дополнение к основному конкурсу были введены отдельные специализации. Лидером по количеству заявок стала специализация «Финансы и технологии» – 61 тысяча 732 регистрации, 22 тысячи 272 заявки подано на трек «Наука» и 9 тысяч 745 – на специализацию «Здравоохранение».

Конкурс «Лидеры России» реализует автономная некоммерческая организация «Россия — страна возможностей» по поручению президента России Владимира Путина при поддержке Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ. По итогам конкурсов двух предыдущих лет назначения на высокие посты получили более 150 участников конкурса: среди них двое стали губернаторами, четверо — заместителями федеральных министров.