Участники марш-броска к 75-летию Победы провели уроки мужества для великолукских школьников

16:17, 10 февраля 2020, ПАИ

Группа военнослужащих 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии, которые участвуют в марш-броске в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне и 90-летию со дня образования Воздушно-десантных войск, совершили остановку в Великих Луках. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

Торжественный митинг, посвященный встрече псковских десантников, состоялся у Вечного огня. У монумента собрались руководство городских и районных органов власти, Псковского областного Собрания депутатов, парламентарии Великолукской городской Думы, члены Совета ветеранов войны и труда, представители общественных организаций, молодежь.

Участники митинга возложили цветы к Вечному огню и почтили минутой молчания память бойцов, павших в годы Великой Отечественной войны.

Псковские десантники также посетили экспозицию в Краеведческом музее Великих Лук и провели уроки мужества для учащихся образовательных учреждений Великих Лук. В этот же день в Доме культуры Ленинского комсомола пройдет концерт, для жителей города выступит ансамбль «Голубые молнии».

9 февраля участники марш-броска побывали в Новосокольниках.

Во время марш-броска гвардейцы посетят также Нелидово, Ржев и Шаховскую. Общая протяженность маршрута составит более 840 км. Марш-бросок завершится 19 февраля в Москве на площади у Вечного огня в Парке Победы на Поклонной горе. Здесь состоится чествование участников комбинированного марш-броска.