0
20:23
2,5 млн рублей направят на дополнительное приобретение медицинских средств защиты в Псковской области
17:29
Война глазами девочки: Из оккупированного Пскова в польскую усадьбу и обратно
16:57
Опрос ПАИ: К каким мерам профилактики от простуды и гриппа прибегают псковичи (ВИДЕО)
16:28
Фрагмент средневекового расписного стекла и печать нашли археологи в Пскове
16:23
Tele2 подготовила подарки «вторым половинкам» ко Дню всех влюбленных
16:17
Участники марш-броска к 75-летию Победы провели уроки мужества для великолукских школьников
15:07
Максимум связи: Жители Псковской области предпочитают пакетные предложения «Ростелекома»
Еще новости
Общество

Участники марш-броска к 75-летию Победы провели уроки мужества для великолукских школьников

Группа военнослужащих 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии, которые участвуют в марш-броске в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне и 90-летию со дня образования Воздушно-десантных войск, совершили остановку в Великих Луках. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

Торжественный митинг, посвященный встрече псковских десантников, состоялся у Вечного огня. У монумента собрались руководство городских и районных органов власти, Псковского областного Собрания депутатов, парламентарии Великолукской городской Думы, члены Совета ветеранов войны и труда, представители общественных организаций, молодежь.

Участники митинга возложили цветы к Вечному огню и почтили минутой молчания память бойцов, павших в годы Великой Отечественной войны.

Псковские десантники также посетили экспозицию в Краеведческом музее Великих Лук и провели уроки мужества для учащихся образовательных учреждений Великих Лук. В этот же день в Доме культуры Ленинского комсомола пройдет концерт, для жителей города выступит ансамбль «Голубые молнии».

9 февраля участники марш-броска побывали в Новосокольниках.

Во время марш-броска гвардейцы посетят также Нелидово, Ржев и Шаховскую. Общая протяженность маршрута составит более 840 км. Марш-бросок завершится 19 февраля в Москве на площади у Вечного огня в Парке Победы на Поклонной горе. Здесь состоится чествование участников комбинированного марш-броска.

 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

К каким мерам профилактики вы прибегаете в период ОРВИ?


Вы можете выбрать 4 варианта
Проголосовать >>>

2,5 млн рублей направят на дополнительное приобретение медицинских средств защиты в Псковской области
10 февраля 2020
2,5 млн рублей направят на дополнительное приобретение медицинских средств защиты в Псковской области
Опрос ПАИ: К каким мерам профилактики от простуды и гриппа прибегают псковичи (ВИДЕО)
10 февраля 2020
Опрос ПАИ: К каким мерам профилактики от простуды и гриппа прибегают псковичи (ВИДЕО)
Фрагмент средневекового расписного стекла и печать нашли археологи в Пскове
10 февраля 2020
Фрагмент средневекового расписного стекла и печать нашли археологи в Пскове
Tele2 подготовила подарки «вторым половинкам» ко Дню всех влюбленных
10 февраля 2020
Tele2 подготовила подарки «вторым половинкам» ко Дню всех влюбленных
Участники марш-броска к 75-летию Победы провели уроки мужества для великолукских школьников
10 февраля 2020
Участники марш-броска к 75-летию Победы провели уроки мужества для великолукских школьников
Максимум связи: Жители Псковской области предпочитают пакетные предложения «Ростелекома»
10 февраля 2020
Максимум связи: Жители Псковской области предпочитают пакетные предложения «Ростелекома»
Услуга по присвоению статуса детей войны доступна в отделах МФЦ Псковской области
10 февраля 2020
Услуга по присвоению статуса детей войны доступна в отделах МФЦ Псковской области
Дмитрий Богатырёв подал документы для участия в выборах главы Печорского района
10 февраля 2020
Дмитрий Богатырёв подал документы для участия в выборах главы Печорского района

Идет загрузка...