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Общество

2,5 млн рублей направят на дополнительное приобретение медицинских средств защиты в Псковской области

2,5 млн рублей выделит губернатор Псковской области Михаил Ведерников из резервного фонда на дополнительное приобретение медицинских препаратов и специальных средств защиты. Об этом он заявил в ходе рабочей встречи с руководителем областного Роспотребнадзора Александром Нестеруком 10 февраля, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона.

На встрече были рассмотрены меры по недопущению завоза и распространения китайского коронавируса 2019-nCoV. «В целом можно сказать, что область подготовлена», — подчеркнул Александр Нестерук и поблагодарил главу региона за серьезное внимание к вопросам профилактики. В феврале Михаил Ведерников подписал план по предотвращению распространения вируса на территории региона.

Говоря о заболеваемостью ОРВИ и гриппом, руководитель областного Роспотребнадзора отметил, что в регионе эпидемический порог ниже на 40% допустимого уровня – заболело немногим более 5 тысяч жителей Псковской области, что меньше аналогичного периода прошлого года. В областном центре зафиксировано свыше 2,5 тыс. случаев заболевания ОРВИ, поэтому в скором времени в лечебных и образовательных учреждениях Пскова введут ряд ограничительных мероприятий.

Сейчас в регионе на карантин закрыто четыре учебных класса и шесть групп в детских дошкольных учреждениях, в которых число заболевших превысило 20%.

Михаил Ведерников отметил, поручит профильным управлениям и комитетам организовать работу по сокращению числа массовых мероприятий и усилению комплекса санитарно-противоэпидемических мероприятий. В первую очередь, это будет касаться сферы организации регулярных пассажирских перевозок.

Особое внимание глава региона обратил на школьное питание. Он подчеркнул, что оно должно быть и качественным, и полноценным. Также стороны обсудили вопросы взаимодействия в отношении так называемых «наливаек», добавили в пресс-службе.

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