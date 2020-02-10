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Общество

Портал с информацией для желающих стать приемными родителями запустило Минпросвещения

Всероссийский портал для желающих принять в семью детей-сирот запустило министерство просвещения России - усыновите.рф. Как сообщается на сайте ведомства, на портале собраны анкеты детей, оставшихся без попечения родителей, данные об органах опеки и попечительства, региональных и федеральных операторах банка данных.

Отмечается, что граждане, имеющие заключение о возможности быть опекуном и усыновителем, смогут записаться на приём в федеральный банк данных о детях, оставшихся без попечения родителей, используя соответствующий раздел портала с 25 февраля.

Кроме этого, все желающие могут ознакомиться с информацией о формах семейного устройства, законодательством, относящимся к усыновлению детей, а также образцами заявлений и анкет.

В Псковской области в 2019 году более 300 юных псковичей из числа детей-сирот обрели новые семьи.

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