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Общество

Председатель облизбиркома Игорь Сопов завершил рабочие выезды в муниципалитеты

Председатель Избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов завершил рабочие выезды в муниципалитеты. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе облизбиркома, финальные встречи состоялись с территориальными комиссиями Пыталовского и Бежаницкого района 10 февраля.

Отмечается, что на встречах с представителями ТИКов обсуждались рабочие вопросы регистрации ТИК как юридических лиц – избирательные комиссии будут работать на постоянной основе, появится период работы вне избирательного цикла.

Кроме этого, расширятся возможности для повышения профессионального уровня представителей ТИКов и УИКов. Во время между выборами бдует уделяться внимание формированию кадрового резерва комиссии, в том числе из молодых людей, членов Молодёжных избирательных комиссий.

«Работа с молодежью является одной из приоритетных направлений для Избирательной комиссии Псковской области», – подчеркнули в пресс-службе.

В ходе рабочих встреч глава Пыталовского района Вера Кондратьева и глава Бежаницкого района Сергей Михеев выразили готовность оказывать поддержку ТИК.

Игорь Сопов стал председателем Избирательной комиссии Псковской области 27 декабря.

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