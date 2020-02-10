Прибавку к зарплате в новом году получили лишь 8% россиян

08:00, 11 февраля 2020, ПАИ

Только 8% россиян получили прибавку к зарплате в новом году. Причинами отсутствия индексации являются недостаточные темпы экономического роста, пишет газета «Известия».

Проведенный опрос работодателей показал, что четверть респондентов планирует поднять зарплату сотрудникам. 35% не планировали поднимать оплату, а 40% на момент исследования еще не определились.

Улучшения ситуации с индексацией зарплат эксперты призывают ждать во втором полугодии. В частности, речь идет о работниках бюджетной сферы, многим из которых проиндексируют зарплату осенью.

Ранее также были названы самые высокооплачиваемые вакансии в России. На зарплату от 100 до 800 тысяч рублей могут рассчитывать специалисты высшего менеджмента.