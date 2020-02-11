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Два человека пострадали в ДТП на трассе Псков - Изборск

На трассе Псков-Изборск Псковского района два человека пострадали в ДТП. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

10 февраля около 16:50 на 7 км автодороги 63-летний водитель автомобиля «Школа Рапид» не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения. Там он лоб в лоб столкнулся с автомобилем «Шкода Рапид», за рулем которого находился 53-летний житель Тямши. В результате ДТП водитель второй иномарки получил ушиб лица, а его 51-летняя пассажирка – ушибленную рану лба. Госпитализация пострадавшим не потребовалась. Оба водителя на момент аварии были трезвы. По данному факту будет организована проверка.

В этот же день в Пскове автоледи за рулем иномарки сбила женщину, переходящую дорогу на пешеходном переходе.

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