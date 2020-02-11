0
12:12
Координационный совет уполномоченных по правам человека пройдёт в Пскове
12:08
Какие меры профилактики гриппа и простуды наиболее действенны — расскажет ПАИ-live
10:01
Ремонт здания конной почтовой станции начался в Опочке
09:51
Совместные учения десантников России и Белоруссии пройдут в Псковской области
08:00
Прибавку к зарплате в новом году получили лишь 8% россиян
23:07
Михаил Ведерников: Сохранение памяти и защита ее от различных посягательств — одна из главных задач
22:38
Выпускной экзамен школы звонарей пройдет в Пскове 16 февраля
Еще новости
Общество

Участок улицы Леона Поземского в Пскове перекроют в ночь на 16 февраля


Участок улицы Леона Поземского от улицы Олега Кошевого до улицы Труда в Пскове закроют для движения автотранспорта с 23:00 15 февраля до 5:00 16 февраля, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета.

Ограничение движения связано с переустройством инженерных сетей в рамках реконструкции улицы Леона Поземского. Улица Школьная будет доступна для объезда.

Реконструкция улицы Леона Поземского затронет также подход к Троицкому мосту, сквер около церкви Косьмы и Дамиана с Примостья, площадку перед Ильинской церковью, примыкание к улице Олега Кошевого от Поземского до Первомайской, улицу Набат от Поземского до Первомайской, проезд к районной поликлинике, улицу Герцена, набережную реки Псковы от Троицкого моста до церкви Богоявления со Звонницей.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

К каким мерам профилактики вы прибегаете в период ОРВИ?


Вы можете выбрать 4 варианта
Проголосовать >>>

Координационный совет уполномоченных по правам человека пройдёт в Пскове
11 февраля 2020
Координационный совет уполномоченных по правам человека пройдёт в Пскове
Какие меры профилактики гриппа и простуды наиболее действенны — расскажет ПАИ-live
11 февраля 2020
Какие меры профилактики гриппа и простуды наиболее действенны — расскажет ПАИ-live
Ремонт здания конной почтовой станции начался в Опочке
11 февраля 2020
Ремонт здания конной почтовой станции начался в Опочке
Совместные учения десантников России и Белоруссии пройдут в Псковской области
11 февраля 2020
Совместные учения десантников России и Белоруссии пройдут в Псковской области
Прибавку к зарплате в новом году получили лишь 8% россиян
11 февраля 2020
Прибавку к зарплате в новом году получили лишь 8% россиян
Михаил Ведерников: Сохранение памяти и защита ее от различных посягательств — одна из главных задач
10 февраля 2020
Михаил Ведерников: Сохранение памяти и защита ее от различных посягательств — одна из главных задач
Выпускной экзамен школы звонарей пройдет в Пскове 16 февраля
10 февраля 2020
Выпускной экзамен школы звонарей пройдет в Пскове 16 февраля
2,5 млн рублей направят на дополнительное приобретение медицинских средств защиты в Псковской области
10 февраля 2020
2,5 млн рублей направят на дополнительное приобретение медицинских средств защиты в Псковской области

Идет загрузка...