Участок улицы Леона Поземского в Пскове перекроют в ночь на 16 февраля

10:16, 11 февраля 2020, ПАИ





Участок улицы Леона Поземского от улицы Олега Кошевого до улицы Труда в Пскове закроют для движения автотранспорта с 23:00 15 февраля до 5:00 16 февраля, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета.

Ограничение движения связано с переустройством инженерных сетей в рамках реконструкции улицы Леона Поземского. Улица Школьная будет доступна для объезда.

Реконструкция улицы Леона Поземского затронет также подход к Троицкому мосту, сквер около церкви Косьмы и Дамиана с Примостья, площадку перед Ильинской церковью, примыкание к улице Олега Кошевого от Поземского до Первомайской, улицу Набат от Поземского до Первомайской, проезд к районной поликлинике, улицу Герцена, набережную реки Псковы от Троицкого моста до церкви Богоявления со Звонницей.