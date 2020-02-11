Михаил Мишустин намерен интегрировать «Кванториумы» в школьную программу

14:03, 11 февраля 2020, ПАИ

Председатель правительства России Михаил Мишустин намерен интегрировать технопарки «Кванториум» в школьные образовательные программы, пишет ТАСС.

«Очень важно, чтоб мы интегрировали этот проект «Кванториум» в образовательные программы школ, чтобы это было естественным элементом образования детей», - отметил он.

Сейчас в 74 регионах России работают 111 кванториумов, в которых учатся около 600 тыс. детей. Планируется, что к 2024 таких учебных заведений станет около 254.

Стационарные и мобильные детские технопарки «Кванториум» создаются в рамках национального проекта «Образование».

13 декабря 2018 года «Кванториум» открыли в Пскове в здании спортивно-развлекательного парка «Простория». Также технопарк появится в Великих Луках.