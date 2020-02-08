70 млн рублей выделят Псковской области на оборудование для «Кванториума»

18:50, 08 февраля 2020, ПАИ

Псковская область в рамках нацпроекта «Образование» получит 70 млн рублей на оборудование для «Кванториума», который появится в Великих Луках. Об этом губернатор Псковской области сообщил во время открытия в Пскове студенческого инжинирингового центра 8 февраля, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

«У нас работает в Пскове «Кванториум». Буквально несколько дней назад я встречался с президентом компании «Транснефть», мы договорились, что они выделяют 12,5 млн рублей на реконструкцию здания, которое они предали Великим Лукам. Также я переговорил с новым министром просвещения РФ, нас поддержали, нам выделяют 70 млн рублей на оборудование для «Кванториума» в Великих Луках», - отметил Михаил Ведерников и подчеркнул, что в Псковской области будет два больших технопарка, где молодежь может получать компетенции по техническим и инженерным направлениям.

«Кванториум» в Великих Луках появится в восьмиэтажном здании, которое компания «Транснефть» передала в муниципальную собственность. Помимо «Кванториума» в здании будут работать городское управление образования, филиал центра непрерывного повышения квалификации и аттестации педагогических работников Псковской области, центр цифрового образования «IT-куб», ресурсный центр развития добровольчества, проектный офис «Команда-2018», молодежный лофт, комнаты ВВПОД «ЮНАРМИЯ». Таким образом, в Великих Луках будет создан единый молодежный культурно-образовательный центр.