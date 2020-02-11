Четыре крупных проекта реализуют в Псковской области в рамках программы приграничного сотрудничества «Россия - Латвия»

16:02, 11 февраля 2020, ПАИ

В Псковской области в рамках программы приграничного сотрудничества «Россия-Латвия» на период 2014-2020 годов реализуется четыре крупных проекта с общим финансированием в размере 6 млн рублей. Об этом сообщил председатель комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике региона Андрей Михеев на встрече с журналистами 11 февраля, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

По его словам, проекты будут реализованы в 2020-2021 годы. Первый проект связан с реконструкцией дороги к пункту пропуска Брунишево – Педедзе на российско-латвийской границе. Андрей Михеев отметил, что пункт пропуска Брунишево реконструировался в рамках программы предыдущих лет, но тогда дорога в проект не попала. Теперь же она будет отремонтирована, подчеркнул он.

Второй проект – чистая вода для приграничных регионов. По словам Андрея Михеева, будут проведены мероприятия, которые повысят эффективность водозабора. Третий проект – реконструкция усадьбы Беклешова в Пскове, в котором разместятся городской информационно-туристический центр и центр творческих индустрий. Четвертый проект – реконструкция пункта пропуска Бурачки – Терехово. Однако, Андрей Михеев отметил, что со стороны Псковской области реконструкция не запланирована, а проект направлен на информационное обеспечение граждан, пересекающих границу. В частности, в Бурачках размесят необходимую информацию в виде стендов, на которой будет рассказано о правилах пересечения границы.

Также в рамках программы приграничного сотрудничества «Россия-Латвия» в Псковской области будут реализованы еще 16 проектов, но меньшего масштаба.