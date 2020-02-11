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Общество

Врач инфекционист рассказала о готовности Псковской области противостоять коронавирусу

Врач-инфекционист Ирина Сивачева во время прямого эфира ПАИ-live 11 февраля рассказала о готовности региона противостоять китайскому коронавирусу.

«Губернатором Псковской области был утвержден план, там все расписано - кто и что должен делать, - рассказала Ирина Сивачева, отметив, что издан также приказ комитета здравоохранения, который регламентирует действия всех организаций. - В настоящее время у нас все пока спокойно и мы надеемся, что китайские коллеги справятся с этой ситуацией».

Кроме того, Ирина Сивачева отметила, что темпы продвижения коронавируса замедлились.

Главный санитарный врач страны подписал постановление, которое выполняют все регионы страны. Медицинские учреждения в Пскове и области полностью готовы, сделаны запасы необходимых препаратов.

Ирина Сивачева рассказала, что чаще всего коронавирусом заболевают люди в возрасте от 40 лет, которые имеют хронические заболевания – сахарный диабет, бронхиты и так далее. Паицентам с хроническими заболеваниями следует принимать все препараты, которые назначает доктор, а также соблюдать режим сна, который влияет на иммунную систему. Не следует пренебрегать прогулками на свежем воздухе, особенно вечером.

Для профилактики коронавируса вирусолог рекомендует почаще мыть руки, в общественных местах не трогать лицо и не тереть глаза. Основной защитой от гриппа и ОРВИ является вакцинация.

«Культура чихания и кашля тоже должна быть, эти вещи должны соблюдаться. Чихать и кашлять нужно в одноразовый платок, который потом следует выкинуть», - добавила Ирина Сивачева.

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