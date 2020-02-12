Военнослужащие из Белоруссии прибыли в Псков для участия в учениях

08:57, 12 февраля 2020, ПАИ

В Псков прибыли военнослужащие сил специальных операций вооруженных сил Белоруссии для участия в первом в этом году совместном российско-белорусском тактическом учении, сообщили Псковскому агентству информации в департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ. Учение пройдет на базе Псковского гвардейского десантно-штурмового соединениея с 18 по 21 февраля.



Фото: Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ



Фото: Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ



Фото: Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ



Фото: Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ



Фото: Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ



Фото: Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ



Фото: Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ



Фото: Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ















Затем личный состав отдельного гвардейского десантно-штурмового соединения, дислоцированного в Бресте, доставили в расположение гвардейского десантно-штурмового полка псковского соединения ВДВ, где прошел торжественный ритуал встречи гостей. Участников учения встретили хлебом с солью, после чего состоялось торжественное поднятие флагов Российской Федерации и Белоруссии с исполнением государственных гимнов двух стран. Затем состоялся торжественный ритуал вручения белорусским военнослужащим личного оружия, с которым они будут принимать участие в учении.

«Состоялось также совещание командования представителей псковского соединения ВДВ и руководства белорусской делегации по решению первоочередных задач, стоящих перед сводным подразделением на подготовительном этапе», - подытожили в департаменте.