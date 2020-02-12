«Чёрный копатель» из Пскова жалуется губернатору на археологов

12:23, 12 февраля 2020, ПАИ

«Чёрный копатель» из Пскова Сергей Козлов разместил очередную жалобу на псковских археологов на сайте губернатора Псковской области Михаила Ведерникова губернатор60.рф.

Он обратил внимание, что в диалоге под постом от 18 декабря 2019 года о грабительских раскопках на официальном раскопе в сквере Народовластия в Пскове (группа «Археологическое общество Псковской области») старший научный сотрудник Археологического центра Псковской области Розалия Подгорная предложила обезопасить памятники археологии от «чёрных копателей» с помощью минирования.

«У меня есть ряд вопросов: это официальная позиция Псковских археологов или частного лица? Если частного лица, то следят ли руководители, где работает это частное лицо, за ее публичными высказываниями? Задумывается ли Р. Подгорная, какие последствия могут наступить при минировании археологических памятников, например если туда забредет ребенок, дедушка-грибник или дядя-пастух? Желают ли такие археологи так защищать памятники археологии, которые посещают туристы? Насколько ценна человеческая жизнь для Р. Подгорной, которая высказывает такие бредовые мысли. Подобную моду терроризирования общества подхватывают и работники культуры в регионах! Работница МБУК «Краеведческий музей города Великие Луки» Тамара Габиева также предлагает минировать археологические памятники», - возмущается и прилагает скрины переписки «ВКонтакте» Сергей Козлов.

«Сергей Козлов - небезызвестный «чёрный копатель», которого прихватили за «делом» на раскопках поселения Горожане, потом он передал свою коллекцию Псковскому музею [в одной из жалоб на сайте губернатора он требует коллекцию обратно - ПАИ], и теперь очень обижен на археологов. Моя фраза о «минировании» - не более чем расхожее выражение среди археологов. Если люди не понимают сарказма, что поделать. А вообще, «чёрные копатели» буквально достали», - пояснила свою позицию Розалия Подгорная в беседе с корреспондентом Псковского агентства информации.