Фонд развития промышленности одобрил заем компании «Елме Мессер Рус» для строительства завода в Псковской области

15:12, 12 февраля 2020, ПАИ

Фонд развития промышленности одоброил заем на 499 млн рублей в рамках программы «Проекта развития» компании «Елме Мессер Рус» для строительства в Псковской области воздухоразделительного завода по производству сжиженных технических и медицинских газов: кислорода, азота и аргона. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в департаменте внешних коммуникаций Фонда развития промышленности.

Завод, площадкой которой станет особая экономическая зона «Моглино» в Псковском районе, станет крупнейшим в Северо-Западном федеральном округе, а его общая мощность составит более 90 тысяч тонн продукции в год. Отмечается, что это позволит снизить зависимость российских предприятий СЗФО от импорта из стран ЕС.

Промышленные, пищевые и медицинские газы широко применяются в различных траслях промышленности, а также в области здравоохранения. В планах предприятия экспортировать 35% продукции в Белоруссию, Латвию и Литву. Общий бюджет проекта составляет 2 млрд рублей.

3 июня 2019 года экспертный совет ОЭЗ «Моглино» поддержал предполагающий строительство указанного завода инвестиционный проект ООО «Елме Мессер Рус».