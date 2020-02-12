0
17:29
Псковская пара потратила свадебный подарок на превращение заброшенного заводского помещения в центр для хип-хопа
17:14
Электрификацию железной дороги в Псковской области включат в стратегию РЖД
16:16
Гаражный проезд станет дублёром Рижского проспекта в Пскове на период ремонта
14:41
Вынесение приговора экс-заместителю губернатора Псковской области Александру Кузнецову (ФОТОРЕПОРТАЖ)
13:51
В Псковской области для ветеранов обеспечат бесплатный проезд в транспорте
12:23
«Чёрный копатель» из Пскова жалуется губернатору на археологов
12:21
Родственников с фамилией Хуппонен ищет женщина в Псковской области
Еще новости
Общество

Заседание комитета Госудумы по природным ресурсам и земельным отношениям пройдет в Себеже в конце февраля

Обсудить вопросы жилищного строительства в границах Себежского национального парка планируют члены комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям. 25 февраля они прибудут в Себеж для проведения совещания и обсуждения вопроса с участием местных жителей, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Такие данные прозвучали 12 февраля в рамках встречи губернатора Псковской области Михаила Ведерникова с жителями Себежа. Ранее предлагалось в качестве выхода из ситуации выделять семьям участки в двух километрах от районного центра. Данный вопрос поднимался в период визита в Псковскую область спикера Госдумы Вячеслава Володина. Тогда же и было принято решение о проведении выездного заседания комитета.

Губернатор поручил депутату Псковского областного Собрания Дарье Козьяковой (фракция «Единая Россия»), которая ранее неоднократно поднимала данную проблематику, собрать и обобщить все обращения жителей Себежского района, сообщает газета «Призыв».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

К каким мерам профилактики вы прибегаете в период ОРВИ?


Вы можете выбрать 4 варианта
Проголосовать >>>

Псковская пара потратила свадебный подарок на превращение заброшенного заводского помещения в центр для хип-хопа
12 февраля 2020
Псковская пара потратила свадебный подарок на превращение заброшенного заводского помещения в центр для хип-хопа
Электрификацию железной дороги в Псковской области включат в стратегию РЖД
12 февраля 2020
Электрификацию железной дороги в Псковской области включат в стратегию РЖД
Гаражный проезд станет дублёром Рижского проспекта в Пскове на период ремонта
12 февраля 2020
Гаражный проезд станет дублёром Рижского проспекта в Пскове на период ремонта
Вынесение приговора экс-заместителю губернатора Псковской области Александру Кузнецову (ФОТОРЕПОРТАЖ)
12 февраля 2020
Вынесение приговора экс-заместителю губернатора Псковской области Александру Кузнецову (ФОТОРЕПОРТАЖ)
В Псковской области для ветеранов обеспечат бесплатный проезд в транспорте
12 февраля 2020
В Псковской области для ветеранов обеспечат бесплатный проезд в транспорте
«Чёрный копатель» из Пскова жалуется губернатору на археологов
12 февраля 2020
«Чёрный копатель» из Пскова жалуется губернатору на археологов
Родственников с фамилией Хуппонен ищет женщина в Псковской области
12 февраля 2020
Родственников с фамилией Хуппонен ищет женщина в Псковской области
Псковский губернатор посоветовал отложить вопрос о преобразовании поселений в Себежском районе
12 февраля 2020
Псковский губернатор посоветовал отложить вопрос о преобразовании поселений в Себежском районе

Идет загрузка...