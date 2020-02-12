Заседание комитета Госудумы по природным ресурсам и земельным отношениям пройдет в Себеже в конце февраля

17:10, 12 февраля 2020, ПАИ

Обсудить вопросы жилищного строительства в границах Себежского национального парка планируют члены комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям. 25 февраля они прибудут в Себеж для проведения совещания и обсуждения вопроса с участием местных жителей, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Такие данные прозвучали 12 февраля в рамках встречи губернатора Псковской области Михаила Ведерникова с жителями Себежа. Ранее предлагалось в качестве выхода из ситуации выделять семьям участки в двух километрах от районного центра. Данный вопрос поднимался в период визита в Псковскую область спикера Госдумы Вячеслава Володина. Тогда же и было принято решение о проведении выездного заседания комитета.

Губернатор поручил депутату Псковского областного Собрания Дарье Козьяковой (фракция «Единая Россия»), которая ранее неоднократно поднимала данную проблематику, собрать и обобщить все обращения жителей Себежского района, сообщает газета «Призыв».