0
19:31
«Масочный режим» ввели в Пскове
18:42
Вопросы безопасности на псковских дорогах обсудим в ПАИ-live 13 февраля
17:59
Около 3 км дорог отремонтируют в микрорайоне «Псковкирпич» в 2020 году
17:29
Псковская пара потратила свадебный подарок на превращение заброшенного заводского помещения в центр для хип-хопа
17:14
Электрификацию железной дороги в Псковской области включат в стратегию РЖД
16:16
Гаражный проезд станет дублёром Рижского проспекта в Пскове на период ремонта
14:41
Вынесение приговора экс-заместителю губернатора Псковской области Александру Кузнецову (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Еще новости
Общество

Вопросы безопасности на псковских дорогах обсудим в ПАИ-live 13 февраля

Гостем прямого эфира в рамках проекта ПАИ-live 13 февраля станет начальник ГИБДД Пскова Владимир Папорт. Поговорить мы планируем о безопасности улиц города — достаточно ли освещения, спасают ли ограждения, где появятся новые светофоры и дорожные знаки в ближайшее время.

Заострим внимание на причинах роста количества ДТП с участием пешеходов. И дадим советы родителям по изготовлению светоотражателей для детей в домашних условиях.

Начало эфира — 11:00.

Задать вопросы гостю можно уже сейчас здесь >>>.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

К каким мерам профилактики вы прибегаете в период ОРВИ?


Вы можете выбрать 4 варианта
Проголосовать >>>
  • Сюжет
  • ПАИ-livе
Врач инфекционист рассказала о готовности Псковской области противостоять коронавирусу Главный врач-инфекционист Псковской области: Вакцинация - основная защита от гриппа Начался ПАИ-live по вопросам профилактики гриппа и ОРВИ (ЭФИР ЗАВЕРШЁН) Какие меры профилактики гриппа и простуды наиболее действенны — расскажет ПАИ-live В Россельхознадзоре рассказали о ситуации с африканской чумой свиней в Псковской области Россельхознадзор не рекомендует жителям Псковской области приобретать животных без документов Начался ПАИ-live с экспертом Россельхознадзора (ЭФИР ЗАВЕРШЕН) Вероятность распространения бешенства и других опасных болезней в Псковской области обсудим в ПАИ-live Дмитрий Месхиев: Планы на 2020 год у Псковского театра огромные Дмитрий Месхиев: Развитие туризма в Псковской области напрямую зависит от развития культуры
Посмотреть все материалы сюжета >>>

«Масочный режим» ввели в Пскове
12 февраля 2020
«Масочный режим» ввели в Пскове
Вопросы безопасности на псковских дорогах обсудим в ПАИ-live 13 февраля
12 февраля 2020
Вопросы безопасности на псковских дорогах обсудим в ПАИ-live 13 февраля
Около 3 км дорог отремонтируют в микрорайоне «Псковкирпич» в 2020 году
12 февраля 2020
Около 3 км дорог отремонтируют в микрорайоне «Псковкирпич» в 2020 году
Псковская пара потратила свадебный подарок на превращение заброшенного заводского помещения в центр для хип-хопа
12 февраля 2020
Псковская пара потратила свадебный подарок на превращение заброшенного заводского помещения в центр для хип-хопа
Электрификацию железной дороги в Псковской области включат в стратегию РЖД
12 февраля 2020
Электрификацию железной дороги в Псковской области включат в стратегию РЖД 1
Гаражный проезд станет дублёром Рижского проспекта в Пскове на период ремонта
12 февраля 2020
Гаражный проезд станет дублёром Рижского проспекта в Пскове на период ремонта
Вынесение приговора экс-заместителю губернатора Псковской области Александру Кузнецову (ФОТОРЕПОРТАЖ)
12 февраля 2020
Вынесение приговора экс-заместителю губернатора Псковской области Александру Кузнецову (ФОТОРЕПОРТАЖ)
В Псковской области для ветеранов обеспечат бесплатный проезд в транспорте
12 февраля 2020
В Псковской области для ветеранов обеспечат бесплатный проезд в транспорте

Идет загрузка...