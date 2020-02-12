Вопросы безопасности на псковских дорогах обсудим в ПАИ-live 13 февраля

18:42, 12 февраля 2020, ПАИ

Гостем прямого эфира в рамках проекта ПАИ-live 13 февраля станет начальник ГИБДД Пскова Владимир Папорт. Поговорить мы планируем о безопасности улиц города — достаточно ли освещения, спасают ли ограждения, где появятся новые светофоры и дорожные знаки в ближайшее время.

Заострим внимание на причинах роста количества ДТП с участием пешеходов. И дадим советы родителям по изготовлению светоотражателей для детей в домашних условиях.

Начало эфира — 11:00.

Задать вопросы гостю можно уже сейчас здесь >>>.