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Общество

Приобретённого гражданства РФ смогут лишить по 80 основаниям

Госдума РФ приняла закон, расширяющий перечень оснований для лишения приобретённого гражданства России – теперь их стало свыше 80. Об этом сообщил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин в своём Telegram-канале.

Фото: ПАИ

Это решение связано с ростом числа преступлений, совершённых новыми гражданами страны: в 2024 году их количество увеличилось почти в 2,5 раза – с 2 678 до 6 559, при этом особо тяжких преступлений стало больше на 78 %, тяжких на 103 %.

В перечень дополнительно включены статьи УК РФ, касающиеся особо тяжких и тяжких преступлений, таких как: убийство, развратные действия и половое сношение с несовершеннолетними, изнасилование с отягчающими обстоятельствами, вовлечение и организация занятия проституцией с участием несовершеннолетних, изготовление и оборот детской порнографии, публичные призывы и пропаганда терроризма, экстремизма, а также преступления против национальной безопасности – шпионаж, госизмена, сотрудничество с иностранными государствами, организация незаконной миграции и другие.

Отмечено исключение для граждан России, проживающих в Донецкой и Луганской народных республиках, Херсонской и Запорожской областях, Крыму и Севастополе – новые нормы к ним не применяются.

«Принятый закон направлен на обеспечение национальной безопасности нашей страны, а также создание эффективного механизма прекращения приобретённого гражданства у тех, кто не соблюдает законы Российской Федерации», – подчеркнул Вячеслав Володин.

Ранее сообщалось, что в России планируют ввести дополнительные пошлины для мигрантов.

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