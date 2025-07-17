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Общество

Как добраться до площадки фестиваля «Островский рубеж», рассказали организаторы

Военно-исторический фестиваль «Островский рубеж», организованный в рамках проекта «На нашей улице Победа», пройдёт в деревне Холматка Островского района 20 июля. Как добраться до площадки, рассказали в Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Фото: Театрально-концертная дирекция Псковской области

Координаты деревни Холматка на карте: 57.102063, 28.138181. Место находится в 37 километрах от города Острова (время в пути – 33 минуты), в 93 километрах от Пскова (время в пути – примерно один час 20 минут).

Начало в 11:00. Вход свободный.

Отметим, проект «На нашей улице Победа» реализован с использованием гранта, предоставленного ООГО «Российский фонд культуры» в рамках федерального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры» национального проекта «Семья».

Организаторами выступает правительство Псковской области, Военно-исторический музей-заповедник, ПРОМО «Равные возможности», Театрально-концертная дирекция Псковской области.

Напомним, что в понедельник, 14 июля, в медиацентре ПАИ прошла пресс-конференция, на которой рассказали подробности проведения военно-исторического фестиваля «Островский рубеж». Подробнее смотрите здесь.

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