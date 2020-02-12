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Общество

Мемориальную доску герою России Роману Соколову установят в Пскове

В Пскове установят мемориальную доску герою России, гвардии капитану Роману Соколову, который погиб при исполнении воинского долга в составе 6-ой роты 1 марта 2000 года. Этот вопрос 12 февраля рассматривался на заседании комитета Псковской гордумы по социальным вопросам и молодежной политике, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета.

Мемориальную доску разместят на доме №4а на улице Индустриальной, где жил герой. Финансирование работ по изготовлению и установке мемориальной доски будет производиться в 2020 году по основному мероприятию «Совершенствование мемориальной работы» подпрограммы «Культурное наследие муниципального образования «Город Псков» муниципальной программы «Культура, сохранение культурного наследия и развитие туризма на территории муниципального образования «Город Псков».

Роман Соколов родился 16 февраля 1972 года в Рязани. Окончил Рязанское высшее воздушно-десантное дважды Краснознамённое командное училище. Службу проходил в псковской 76-ой дивизии ВДВ.

С 20 ноября 1994 по февраль 1995 года участвовал в боевых действиях в Чечне. В боях в Аргунском ущелье был ранен и контужен, награждён орденом «Мужества». Затем в составе миротворческих сил был в Югославии, награждён медалью «За боевые заслуги». С начала февраля 2000 года гвардии капитан Роман Соколов в составе 6-й парашютно-десантной роты 104-го гвардейского полка 76-й дивизии ВДВ принимал участие в контртеррористической операции в Чечне. Погиб при исполнении долга 1 марта 2000 года.

6-я рота под командованием гвардии подполковника Марка Евтюхина в 2000 году вступила в бой со значительно превосходящим по численности отрядом чеченских боевиков, которыми руководил Хаттаб. В бою погибли 84 военнослужащих. В живых остались только шестеро бойцов.

Указ о проведении памятных мероприятий в 2020 году подписал президент России Владимир Путин 30 июля 2018 года. Организационный комитет по подготовке к памятной дате был создан в сентябре 2018 года по указу губернатора Псковской области Михаила Ведерникова.

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