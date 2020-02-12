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Общество

4 школьных класса и 6 групп в детсадах закрыли в Псковской области из-за ОРВИ

С 3 по 9 февраля в Псковской области в связи с заболеваемостью ОРВИ закрыты 4 класса в трёх школах и 6 групп в трёх детских дошкольных образовательных учреждениях, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

За минувшую неделю ОРВИ диагностировали у 5 тысяч 83 жителей региона, недельный эпидемический порог вырос на 15,4%. В Пскове заболели ОРВИ 2 тысячи 584 человека, что выше недельного эпидпорога на 6,4%.

За семь дней в Псковской области госпитализированы 119 человек с признаками ОРВИ. Это на 19% больше, чем неделей ранее. Удельный вес госпитализированных больных ОРВИ от всех заболевших по региону составил 2,3%.

В результате обследования 31 больного с признаками ОРВИ у четверых выявлен вирус грипп В, у одного – А(H1N1) -1 А(H3N2)-1, у одного – несубтипированный вирус. Процент выделения вирусов гриппа составил 22,6% от числа обследованных. У четверых человек заболевания вызваны вирусами парагриппа.

С 11 февраля в Пскове введён «масочный режим» на объектах высокого риска инфицирования ОРВИ и гриппом. Он продлится до особого распоряжения главного государственного санитарного врача Псковской области.

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