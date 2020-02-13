Названа предварительная причина смертельного ДТП с микроавтобусом в Пустошкинском районе

03:23, 13 февраля 2020, ПАИ

Водитель микроавтобуса «Мерседес» мог не рассчитать дистанцию при обгоне, что и привело к столкновению к негабаритным грузовиком. Такую версию ДТП на трассе Р23 в Псковской области назвал «Интерфаксу» источник в службе транспортного надзора региона.

13 февраля в 0:36 у деревни Руда Пустошкинского района на 475 километре трассы Санкт-Петербург - Невель столкнулись микроавтобус «Мерседес» и большегруз «Вольво». В результате погибли восемь человек - это водитель микроавтобуса и семь пассажиров, еще один пассажир и водитель грузовика получили травмы различной степени тяжести.

По данным службы транспортного надзора Псковской области, в микроавтобусе находились предположительно граждане Украины. ​