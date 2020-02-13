0
02:32
Восемь человек погибли в ДТП на трассе Санкт-Петербург - Невель
23:04
Педофил развращал омских школьниц прямо из псковской колонии
18:42
Вопросы безопасности на псковских дорогах обсудим в ПАИ-live 13 февраля
14:41
Вынесение приговора экс-заместителю губернатора Псковской области Александру Кузнецову (ФОТОРЕПОРТАЖ)
13:33
Суд вынес приговор экс-заместителю губернатора Псковской области Александру Кузнецову
12:23
«Чёрный копатель» из Пскова жалуется губернатору на археологов
10:41
ФОТОФАКТ: В Псковском городском суде выносится решение по делу экс-заместителя губернатора Александра Кузнецова
Еще новости
Происшествия

Названа предварительная причина смертельного ДТП с микроавтобусом в Пустошкинском районе

На трассе Санкт-Петербург - Невель столкнулись микроавтобус и грузовик, погибли 8 человек, пострадали 2. Фото: Дарья Хваткова.

Водитель микроавтобуса «Мерседес» мог не рассчитать дистанцию при обгоне, что и привело к столкновению к негабаритным грузовиком. Такую версию ДТП на трассе Р23 в Псковской области назвал «Интерфаксу» источник в службе транспортного надзора региона. 

13 февраля в 0:36 у деревни Руда Пустошкинского района на 475 километре трассы Санкт-Петербург - Невель столкнулись микроавтобус «Мерседес» и большегруз «Вольво». В результате погибли восемь человек - это водитель микроавтобуса и семь пассажиров, еще один пассажир и водитель грузовика получили травмы различной степени тяжести. 

По данным службы транспортного надзора Псковской области, в микроавтобусе находились предположительно граждане Украины. ​

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

К каким мерам профилактики вы прибегаете в период ОРВИ?


Вы можете выбрать 4 варианта
Проголосовать >>>

Восемь человек погибли в ДТП на трассе Санкт-Петербург - Невель
13 февраля 2020
Восемь человек погибли в ДТП на трассе Санкт-Петербург - Невель
Педофил развращал омских школьниц прямо из псковской колонии
12 февраля 2020
Педофил развращал омских школьниц прямо из псковской колонии
Вопросы безопасности на псковских дорогах обсудим в ПАИ-live 13 февраля
12 февраля 2020
Вопросы безопасности на псковских дорогах обсудим в ПАИ-live 13 февраля
Вынесение приговора экс-заместителю губернатора Псковской области Александру Кузнецову (ФОТОРЕПОРТАЖ)
12 февраля 2020
Вынесение приговора экс-заместителю губернатора Псковской области Александру Кузнецову (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Суд вынес приговор экс-заместителю губернатора Псковской области Александру Кузнецову
12 февраля 2020
Суд вынес приговор экс-заместителю губернатора Псковской области Александру Кузнецову
«Чёрный копатель» из Пскова жалуется губернатору на археологов
12 февраля 2020
«Чёрный копатель» из Пскова жалуется губернатору на археологов
ФОТОФАКТ: В Псковском городском суде выносится решение по делу экс-заместителя губернатора Александра Кузнецова
12 февраля 2020
ФОТОФАКТ: В Псковском городском суде выносится решение по делу экс-заместителя губернатора Александра Кузнецова
Водитель из Смоленской области пострадал в ДТП под Псковом (ВИДЕО)
12 февраля 2020
Водитель из Смоленской области пострадал в ДТП под Псковом (ВИДЕО)

Идет загрузка...