0
07:22
Появились фотографии с места унесшей восемь жизней аварии на трассе Р23 в Псковской области
02:32
Восемь человек погибли в ДТП на трассе Санкт-Петербург - Невель
23:04
Педофил развращал омских школьниц прямо из псковской колонии
18:42
Вопросы безопасности на псковских дорогах обсудим в ПАИ-live 13 февраля
14:41
Вынесение приговора экс-заместителю губернатора Псковской области Александру Кузнецову (ФОТОРЕПОРТАЖ)
13:33
Суд вынес приговор экс-заместителю губернатора Псковской области Александру Кузнецову
12:23
«Чёрный копатель» из Пскова жалуется губернатору на археологов
Еще новости
Происшествия

Появились фотографии с места унесшей восемь жизней аварии на трассе Р23 в Псковской области

В ДТП в Пустошкинском районе погибли 8 и пострадали 2 человека. ото: УМВД России по Псковской области.

Восемь жизней унесло дорожно-транспортное происшествие в Пустошкинском районе Псковской области. 13 февраля вблизи населенного пункта Руда столкнулись микроавтобус Mercedes с иностранными госномерами и грузовой автомобиль Volvo. 

В ДТП в Пустошкинском районе погибли 8 и пострадали 2 человека. Фото: УМВД России по Псковской области.

«Около 0:20 на шоссе Санкт-Петербург - граница с республикой Беларусь на 484 километре произошло столкновение двух автомашин. в результате восемь человек погибло. два человека находятся  больнице. Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа, работу которой координирует начальник УМВД России по Псковской области, генерал-майор полиции Овсянников», - сообщил начальник ГИБДД УМВД России по Псковской области Сергей Семенов.

В ДТП в Пустошкинском районе погибли 8 и пострадали 2 человека. Фото: УМВД России по Псковской области.

В ДТП в Пустошкинском районе погибли 8 и пострадали 2 человека. Фото: УМВД России по Псковской области.

В ДТП в Пустошкинском районе погибли 8 и пострадали 2 человека. Фото: УМВД России по Псковской области.

По предварительным данным, ДТП произошло в момент обгона. 

В ДТП в Пустошкинском районе погибли 8 и пострадали 2 человека. Фото: УМВД России по Псковской области.

В микроавтобусе ехали граждане Украины. По данным «Интерфакса», рабочие возвращались домой из Санкт-Петербурга. 

В ДТП в Пустошкинском районе погибли 8 и пострадали 2 человека. Фото: УМВД России по Псковской области.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

К каким мерам профилактики вы прибегаете в период ОРВИ?


Вы можете выбрать 4 варианта
Проголосовать >>>

Появились фотографии с места унесшей восемь жизней аварии на трассе Р23 в Псковской области
13 февраля 2020
Появились фотографии с места унесшей восемь жизней аварии на трассе Р23 в Псковской области
Восемь человек погибли в ДТП на трассе Санкт-Петербург - Невель
13 февраля 2020
Восемь человек погибли в ДТП на трассе Санкт-Петербург - Невель
Педофил развращал омских школьниц прямо из псковской колонии
12 февраля 2020
Педофил развращал омских школьниц прямо из псковской колонии
Вопросы безопасности на псковских дорогах обсудим в ПАИ-live 13 февраля
12 февраля 2020
Вопросы безопасности на псковских дорогах обсудим в ПАИ-live 13 февраля
Вынесение приговора экс-заместителю губернатора Псковской области Александру Кузнецову (ФОТОРЕПОРТАЖ)
12 февраля 2020
Вынесение приговора экс-заместителю губернатора Псковской области Александру Кузнецову (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Суд вынес приговор экс-заместителю губернатора Псковской области Александру Кузнецову
12 февраля 2020
Суд вынес приговор экс-заместителю губернатора Псковской области Александру Кузнецову
«Чёрный копатель» из Пскова жалуется губернатору на археологов
12 февраля 2020
«Чёрный копатель» из Пскова жалуется губернатору на археологов
ФОТОФАКТ: В Псковском городском суде выносится решение по делу экс-заместителя губернатора Александра Кузнецова
12 февраля 2020
ФОТОФАКТ: В Псковском городском суде выносится решение по делу экс-заместителя губернатора Александра Кузнецова

Идет загрузка...