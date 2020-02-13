Появились фотографии с места унесшей восемь жизней аварии на трассе Р23 в Псковской области
Восемь жизней унесло дорожно-транспортное происшествие в Пустошкинском районе Псковской области. 13 февраля вблизи населенного пункта Руда столкнулись микроавтобус Mercedes с иностранными госномерами и грузовой автомобиль Volvo.
«Около 0:20 на шоссе Санкт-Петербург - граница с республикой Беларусь на 484 километре произошло столкновение двух автомашин. в результате восемь человек погибло. два человека находятся больнице. Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа, работу которой координирует начальник УМВД России по Псковской области, генерал-майор полиции Овсянников», - сообщил начальник ГИБДД УМВД России по Псковской области Сергей Семенов.
По предварительным данным, ДТП произошло в момент обгона.
В микроавтобусе ехали граждане Украины. По данным «Интерфакса», рабочие возвращались домой из Санкт-Петербурга.