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Эксперт: Участок дороги на месте ДТП с микроавтобусом был обработан противогололедными материалами

Фото: ФКУ Упрдор "Северо-Запад"

«Асфальтобетонное покрытие на участке было влажное, обработанное противогололедными материалами», - сообщили Псковскому агентству информации в ФКУ Упрдор «Северо-Запад», комментируя состояние дороги на месте ДТП в Пустошкинском районе. 13 февраля на участке федеральной трассы Р23 вблизи деревни Руда в результате столкновения погибли восемь человек. 

Фото: ФКУ Упрдор "Северо-Запад"

 «По предварительным данным, все погибшие - граждане Украины. Два человека пострадало - один в микроавтобусе, второй - водитель грузового автомобиля», - сообщили в ведомстве.

Фото: ФКУ Упрдор "Северо-Запад"

На месте ДТП работают сотрудники ГИБДД, медики, прибыл директор филиала ФКУ Упрдор «Северо-Запад» в Пскове Владимир Чернуха.

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