Реверсивное движение организовано на трассе Р23 в Пустошкинском районе из-за ДТП с микроавтобусом

07:39, 13 февраля 2020, ПАИ

На 484 километре федеральной трассы Р23 (Санкт-Петербург - граница с республикой Беларусь) организовано реверсивное движение. Две полосы закрыты из-за дорожной аварии - 13 февраля около 0:20 здесь столкнулись большегруз и микроавтобус. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России о Псковской области, пострадали два человека, оба госпитализированы. На месте погибли восемь человек - это водитель микроавтобуса и семь пассажиров.

Транспортные средства искорежены так сильно, что тела погибших с трудом были извлечены из салонов, сообщают очевидцы. ​