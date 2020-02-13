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Реверсивное движение организовано на трассе Р23 в Пустошкинском районе из-за ДТП с микроавтобусом

ДТП вблизи деревни Руда Пустошкинского района унесло восемь жизней. Фото: УМВД России по Псковской области.

На 484 километре федеральной трассы Р23 (Санкт-Петербург - граница с республикой Беларусь) организовано реверсивное движение. Две полосы закрыты из-за дорожной аварии - 13 февраля около 0:20 здесь столкнулись большегруз и микроавтобус. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России о Псковской области, пострадали два человека, оба госпитализированы. На месте погибли восемь человек - это водитель микроавтобуса и семь пассажиров. 

Сообщение о ДТП на трассе Р23 поступило на пульт дежурного в 0:20. Фото: УМВД России по Псковской области.

Транспортные средства искорежены так сильно, что тела погибших с трудом были извлечены из салонов, сообщают очевидцы. ​

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