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Уголовное дело возбуждено по факту смертельного ДТП с микроавтобусом в Псковской области

ДТП произошло в Пустошкинском районе. Фото: УМВД России по Псковской области.

По факту ДТП на трассе Р23 (Санкт-Петербург - Невель - граница с республикой Беларусь) в Пустошкинском районе возбуждено уголовное дело. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области. 

В результате столкновения грузовика и микроавтобуса погибли 8 человек. Фото: УМВД России по Псковской области.

В результате столкновения микроавтобуса Mercedes с иностранными госномерами и грузового автомобиля Volvo погибли восемь человек - это водитель микроавтобуса и семь пассажиров. Все они, по предварительным данным, иностранные граждане. 

Травмы различной степени тяжести получили водитель грузовой машины и пассажир микроавтобуса. Пострадавшие госпитализированы. 

Погибли водитель и семь пассажиров микроавтобуса на трассе Р23. Фото: УМВД России по Псковской области.

В ведомстве уточнили, что микроавтобус не является маршрутным транспортным средством, выполнял частную доставку пассажиров. 

«На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, работу которой координирует лично начальник УМВД России по Псковской области Алексей Овсянников. Планируется прибытие на место аварии заместителя начальника ГУОБДД МВД России Николая Шеюхина», - уточнили в ведомстве. 

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