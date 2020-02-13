Уголовное дело возбуждено по факту смертельного ДТП с микроавтобусом в Псковской области

07:50, 13 февраля 2020, ПАИ

По факту ДТП на трассе Р23 (Санкт-Петербург - Невель - граница с республикой Беларусь) в Пустошкинском районе возбуждено уголовное дело. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В результате столкновения микроавтобуса Mercedes с иностранными госномерами и грузового автомобиля Volvo погибли восемь человек - это водитель микроавтобуса и семь пассажиров. Все они, по предварительным данным, иностранные граждане.

Травмы различной степени тяжести получили водитель грузовой машины и пассажир микроавтобуса. Пострадавшие госпитализированы.

В ведомстве уточнили, что микроавтобус не является маршрутным транспортным средством, выполнял частную доставку пассажиров.

«На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, работу которой координирует лично начальник УМВД России по Псковской области Алексей Овсянников. Планируется прибытие на место аварии заместителя начальника ГУОБДД МВД России Николая Шеюхина», - уточнили в ведомстве.