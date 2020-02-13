В Петербурге арестована «похитительница сердца» пенсионера и его сейфа с 3 млн рублей

10:00, 13 февраля 2020, ПАИ

Приморский районный суд Санкт-Петербурга избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении 33-летней гражданки Узбекистана, которую обвиняют в краже сейфа с тремя миллионами рублей у пенсионера. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

По версии следствия, 67-летний учредитель коммерческой фирмы познакомился с девушкой на сайте знакомств. На следующий день она уже находилась у пенсионера в гостях, откуда похитила сейф с тремя миллионами рублей.

Кража сейфа попала на камеры наблюдения. На них видно, как подозреваемая тащит что-то очень тяжелое, завернутое в простыню. Предполагаемую преступницу удалось задержать в Псковской области. Женщина на поезде ехала в Москву, откуда планировала убыть на родину.

Злоумышленница признала свою вину. Суд заключил её под стражу до 8 апреля.