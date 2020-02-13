Кукольные домики стали изготавливать заключённые в Псковской области
Домики для кукол стали изготавливать заключённые в исправительной колонии №6 (поселок Сосновый Бор Себежского района), сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УФСИН России по Псковской области.
Двухэтажные домики делаются из дерева с применением технологий на лазерном станке. Внутри кукольных строений находится деревянная мебель и другие предметы интерьера.
Отмечается, что домики изготавливаются из давальческого сырья и только по предварительному заказу.
В этой же колонии осужденные начали делать деревянные настенные часы «сказочной» тематики с декоративной кукушкой.