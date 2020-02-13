Готовность к организации бесплатного горячего питания проверили в школах Пскова

15:08, 13 февраля 2020, ПАИ

Готовность к повсеместной организации бесплатного горячего питания для учащихся младших классов проверили в псковских школах. Чиновники, родители и журналисты посетили школы №47 и №9, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Накануне, 12 февраля, состоялась установочная встреча родительской экспертизы по проверке школ Пскова. Порядка 100 родителей отправились оценить качество и организацию питания в 28 школах. Роспотребнадзор провел с родителями инструктаж, рассказав, на что следует обратить внимание – на посуду, столовую, мебель и качество питания, соблюдение калорийности блюд. Ранее президент России Владимир Путин во время послания Федеральному собранию поручил обеспечить учеников 1-4 классов бесплатным горячим питанием.

«Наш регион стал основателем родительской экспертизы. В прошлом году по результатам проведения мониторинга мы составили резолюцию, которую направили заместителю председателя Совета Федерации Федерального собрания РФ Андрею Турчаку. С этого началась работа», - рассказала глава города Елена Полонская в беседе с журналистами, отметив, что после проверки замечания были устранены.

Кроме того, меню для школьников должно быть единообразным, чтобы дети не чувствовали себя ущемленными. Особое внимание также будет уделяться тому, чтобы пища была изготовлена из продуктов местного производства.

«Планируется внести изменение в 44-й ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», чтобы местные товаропроизводители могли поставлять свежие продукты в школы», - добавила Елена Полонская.

В школе №47 дети питаются по специальной карточке, на которую родители могут положить деньги через Сбербанк онлайн. Прикладывая карточку, школьник может увидеть баланс и приобрести что-то в столовой: сок, булочку, воду. При этом родители всегда в курсе, что ел их ребенок.

На обед младшим классам выделяют 15 минут, а старшим – 10. Этого времени вполне хватает, чтобы дети успели поесть. С 1 по 4 класс обучаются 240-250 человек. Руководство школы уверено, что кухня справится с объемом работ и сможет обеспечивать младшие классы горячим питанием. Бесплатным экспресс-завтраком обеспечивают всех учеников – чай с сахаром и бисквит. В школе нет раздаточных автоматов, все можно купить в столовой. Меню для всех категорий детей одинаковое, нет социального неравенства.

«В прошлом году было очень много замечаний от родителей по многим образовательным учреждениям, касающихся социального неравенства питания детей», - отметила Елена Полонская.

80 рублей стоит комплексный обед в школе. Меню цикличное, меняется каждые 10 дней. Родители в личном кабинете могут посмотреть, что едят их дети. Член партии «Единая Россия» Фаина Науменко первая попробовала школьный обед и поделилась своими впечатлениями.

«Очень вкусно, рис рассыпчатый, мне импонирует, что соус был из сметаны или сливок, а не из кетчупа, поскольку не каждый детский желудок может выдержать, тефтелька вкусная, не почувствовала никакой примеси, жесткости, остроты нет. Чай не переслащенный, все в меру. Пять с плюсом поставлю этому обеду, он очень сытный, - добавила Фаина Науменко, - Столовая понравилась, дежурные по столовой в масках, волосы убраны, в перчатках. Сама столовая оснащена мылом, раковинами и сушилками. Родители отметили, что в данной школе меню обширное, хорошие и качественные блюда, все соответствует санитарным нормам.

Следующей на очереди оказалась школа №9, где условия питания кардинально отличались от первого образовательного учреждения. Сразу перед входом в столовую располагается раздаточный автомат, где дети могут приобрести так называемые «запрещенные товары» - сухарики, попкорн, шоколадные батончики и сладкие напитки. По словам Елены Полонской, такие автоматы необходимо убирать, чтобы дети не питались вредной едой.

Работники пищеблока отметили, что требуется замена оборудования, на работу которого уходит много электричества. Они также рассказали, что при покупке более современного оборудования появилась бы возможность экономить на электроэнергии.

Что касается качества питания, то порции детям дают большие, но воду детям дают кипяченную из-под крана, привозной воды нет. Руководство школы отметило, что в скором времени в учреждении появится «фонтанчик» для питья. Мебель в столовой устарела и требует замены, особенно беспокоят острые углы, о которые дети довольно часто бьются.

В школе обучаются 182 ребенка с ограниченными возможностями здоровья, которые питаются бесплатно. 158 детей получают льготное питание. Всего в школе учатся 700 детей, порядка 230-240 детей обучаются с 1 по 4 класс. Обед в школе обойдется в 60 рублей, для льготной категории детей – 35 рублей.

После проведенных проверок будет принята резолюция, которая поможет решать вопросы по школьному питанию. 14 февраля состоится встреча с секретарем регионального отделения партии «Единая России», депутатом Государственной Думы Александром Козловским, на которой подведут итоги мониторинга столовых.