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Общество

В инфекционную больницу из центра для эвакуированных под Тюменью доставили еще одного человека

В инфекционную больницу из центра для эвакуированных под Тюменью попал еще один человек. Ранее он был помещен в реабилитационный центр «Градостроитель», куда отвезли граждан из Китая для прохождения карантина по коронавирусу, сообщает РИА Новости.

Пациент был госпитализирован с симптомами, которые потребовали дополнительного обследования, они никак не связаны с коронавирусом. Его осматривают специалисты, а также проводят необходимые обследования. Сейчас пациент чувствует себя хорошо, его ничего не беспокоит, температура нормальная.

Два самолета ВКС 5 февраля доставили в тюменский лечебно-реабилитационный центр 144 человека из провинции Хубэй. В их число вошли 128 россиян и 16 граждан СНГ. Все они были изолированы на 14 дней, заболевания ни у кого из них выявлено не было. В период нахождения в центре 3 пациента были доставлены в инфекционную больницу по причинам, не связанным с коронавирусом.

На данный момент в центре находятся 140 человек, четверо были доставлены в инфекционную больницу.

Ранее эксперты рассказали о том, что вызванное новым коронавирусом заболевание нельзя считать пневмонией.

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