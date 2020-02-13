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Общество

Росавтодор призвал регионы заключить контракты до начала строительного сезона

Вопросы реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» обсудили участники селекторного совещания с субъектами РФ под председательством заместителя руководителя Федерального дорожного агентства Игоря Костюченко. Псковскую область представил председатель регионального комитета по транспорту и дорожному хозяйству Борис Елкин, начальник Управления проектной деятельности администрации Псковской области Ольга Татаринова и представитель псковского филиала ФКУ «Севзапуправтодор», сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе комитета.

Главным вопросом повестки дня стал ход контрактации объектов дорожных работ. Игорь Костюченко подчеркнул, что реализация нацпроекта начинается именно с этой работы. Поэтому первостепенная задача для регионов заключить все контракты с подрядными организациями до начала строительного сезона.

Замглавы Росавтодора призвал ответственных принять меры по устранению недостатков в работе и усилить свою деятельность в указанном направлении. «Любое затягивание сроков недопустимо», - подчеркнул он.

В Псковской области в рамках нацпроекта «БКАД» планируются к реализации 46 объектов и мероприятий, из них по 25-ти контракты уже заключены. Общий процент контрактации по региону составляет 54%, что соответствует среднероссийскому уровню. По 9 объектам объявлены закупки. При этом на сформировавшуюся в результате торгов экономию средств объявляются новые аукционы.

В планах на 2020 год - отремонтировать в рамках нацпроекта свыше 153 км автомобильных дорог, в том числе более 124 км дорог регионального значения и более 29 км дорог Псковской городской агломерации.

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