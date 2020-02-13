«Пока ты веришь, я живой»: Обладательница премии «Народное признание» рассказала об истории фестиваля «Пашуля»

18:43, 13 февраля 2020, ПАИ

Обладательница премии «Народное признание» Тамара Андреева рассказала «Псковской правде» об истории фестиваля «Пашуля».

Ежегодный детский театральный фестиваль проходит в Новоскольниках в честь 14-летнего сына Тамары Андреевой - Паши, который в 2012 году умер от тяжёлой болезни.

«Четырнадцать лет прожил мой Паша. Был он очень умный, окончил всего семь классов, но ему посмертно дали золотую медаль. 18 сентября 2012 года сын умер. У него была опухоль головного мозга. Никто не смог помочь. За полгода сгорел. Я решила, что наступила и моя смерть, буду умирать. Жить мне не хотелось», - призналась Тамара Андреева.

Она бросила работу как только сын заболел, и театральное отделение, которому она отдавала силы, тоже стало приходить в упадок.

«Через месяц после Пашиной смерти ко мне пришли из школы и сказали, что если я не вернусь, отделение придется закрывать, - рассказала Тамара Андреева. - Стало жалко, потому что столько детей, столько заслуг, звание образцового коллектива (Тамара Андреева - руководитель театрального коллектива «Ливень»). Сказала, что попробую. Если две недели смогу отработать, то останусь. Две недели мои дети меня просто терпели. Я ревела прямо на сцене, начинала что-то объяснять и плакала. Они не жаловались родителям, они не лезли ко мне с нежностями, они просто молчали и плакали вместе со мной. Мне удалось себя преодолеть, я решила, что должна идти дальше. Для чего-то меня оставили на этом свете. Как-то во сне ко мне пришел Пашка. Я говорю: «Паша, Паша, ты живой, Паша». А он мне отвечает: «Пока ты веришь, я живой». И я решила, что надо жить так, чтобы осталась память о моем сыне и моих добрых делах. Я не делаю больших добрых дел. Я отремонтировала свой кабинет, купила стенд, полки. Я начала выращивать розы около нашей школы. Сначала выкапывали, но я поставила таблички, что эти розы в память об умершем сыне педагога, и люди перестали их трогать».

Сначала фестиваль был районным. Уже через год для участия в нем приезжали коллективы со всей области. В этом году ждут гостей их соседней Белоруссии. «Пашулю» создает весь коллектив детской школы искусств, включая воспитанников: кто-то отвечает за концерт, кто-то за показ фильма о Новосокольниках, кто-то за чайную, кто-то за размещение гостей, кто-то за регистрацию, кто-то за музыку и видео. Никаких средств на его проведение не выделяется: немного поддерживает школа, остальные расходы берет на себя Тамара Андреева.

«Пашуля» проходит в зале школы искусств, он не вмещает всех желающих — более 200 участников, не считая гостей праздника, и требует капитального ремонта. «Это Пашина сцена, - пояснила создатель фестиваля. - Он сидел за этим фортепьяно, выступал на этой сцене, он практически отсюда ушел в последний путь. Я просила сделать трансляцию из зала хотя бы в фойе. «Ростелеком» на вручении премии «Народное признание» обещал помочь».