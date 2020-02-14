Елизавета Степанова вышла из состава псковского музыкального проекта «Йода»

09:55, 14 февраля 2020, ПАИ

Вокалистка кавер-группы Drum&Jazz Елизавета Степанова вышла из состава музыкального проекта «Йода», в котором кроме нее состоял руководитель «Йоды» и саунд-продюсера Drum&Jazz Игорь Колосов. Об этом Елизавета сообщила на своей странице «Вконтакте», при этом ограничив возможность оставлять комментарии под постом.

«Так получилось, что я больше не являюсь частью проекта «Йода». Это был классный опыт и прекрасный путь. Я вложила много всего, но и получила ещё больше. Невероятное спасибо Игорю Колосову за все, а проекту желаю головокружительного успеха. А я иду дальше, планов много, следите за новостями. Успех неизбежен», - написала Елизавета.

В течение нескольких лет Елизавета Степанова в составе Drum&Jazz выступает на торжественных церемониях вручения премии «Народное признание».