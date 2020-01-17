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Общество

Псковская группа «Йода» выпустила первый альбом

Солистка Елизавета Степанова

 Музыкальный проект «Йода» из Пскова, участниками которого являются вокалистка Елизавета Степанова и музыкант Игорь Колосов, выпустил первый альбом под названием «Маски». Об этом сообщается в официальной группе проекта.

В альбом вошли пять песен: «Маски», «Мурашки», «Матрёшка», «Над солнцем», «Дым урбана». На три песни группа уже выпустила клипы - в сентябреоктябре и декабре. В качестве общего стиля для альбома музыканты выбрали поп и хип-хоп.

Все песни можно послушать в группе проекта.

Часть псковичей-поклонников творчества музыкантов уже оставили свои комментарии относительно услышанного: «Ребятки, вы большие умнички!! Альбом супер! Лизок, ты как всегда, бесподобна!», «Ребята, вы молодцы! Необычно хорошо!», «Прослушала с удовольствием!», «Здорово, где-то не обычно, даже, может, мне не совсем понятно, но это и прикольно. Я кайфую. Спасибо за положительные эмоции и хорошую, профессиональную работу. Браво!».

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