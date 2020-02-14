Анна Кузыченко об итогах профессиональных конкурсов в Пскове: Наши педагоги не угасли и готовы вносить что-то новое

11:06, 14 февраля 2020, ПАИ

Руководитель управления образования администрации Пскова Анна Кузыченков подвела итоги прошедших конкурсов «Лучший педагог» и «Лучший воспитатель» в рамках прямого эфира в проекте ПАИ-live 14 февраля.

«Конкурс прошел очень хорошо, в хорошей дружеской атмосфере. В этом году омолодился состав участников, большое количество молодых педагогов — с опытом работы в школе до 3 лет. И мы видели по группе поддержки и по тому как вел себя педагог - они готовы о себе заявлять», - отметила руководитель профильного ведомства.

Победителями стали молодые специалисты, которые смогли оторваться по баллам от своих коллег. «Первые места завоевали педагоги не классических направлений. Учителем года назван учитель информатики. В рамках занятия она давала тему защиты персональных данных. Мы рады, что наши педагоги дают актуальные знания. Первое место среди воспитателей занял инструктор по физической культуре. Это здорово, когда есть такой человек, который отвлечет от гаджетов детей, выведет на улицу, расскажет, что физкультура важна для здоровья», - добавила Анна Кузыченко.

Главным результатом конкурса руководитель управления образования назвала сплочение коллективов и желание поддерживать друг друга. «У нас не погасли педагоги, они готовы работать и вносить что-то новое», - отметила она.

Теперь победители отправятся на региональный этап профессионального конкурса. Предложены будут несколько кандидатур. «Мы хотим, чтобы они шли дальше для самовыражения, самостановления. А там уже победит сильнейший», - сказала Анна Кузыченко.

Фоторепортаж с церемонии награждения лучших педагогов и воспитателей смотрите здесь >>>.