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Общество

Пятиклассник спас тонущего ребенка в Стругокрасненском районе

Фото: Газета «Струги»

В Стругокрасенском районе пятиклассник спас тонущего ребенка. Героем оказался Леонид Хазов из Владимирского Лагеря. Об этом Псковской агентству информации сообщила газета «Струги».

В тот день ребята вышли покататься на лыжах возле реки Курея. Решив проверить лед на прочность, ребята стукнули по нему ногами. Лед выдержал, но правда не везде – мальчик Кирилл чуть не ушел под воду, но был вовремя спасен другом. С ребенком всё в порядке именно благодаря героическому поступку Леонида Хазова.

За спасение утопающих были награждены премией «Народное признание» школьники из Пскова и Себежа.

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