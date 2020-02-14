Пятиклассник спас тонущего ребенка в Стругокрасненском районе

08:56, 15 февраля 2020, ПАИ

В Стругокрасенском районе пятиклассник спас тонущего ребенка. Героем оказался Леонид Хазов из Владимирского Лагеря. Об этом Псковской агентству информации сообщила газета «Струги».

В тот день ребята вышли покататься на лыжах возле реки Курея. Решив проверить лед на прочность, ребята стукнули по нему ногами. Лед выдержал, но правда не везде – мальчик Кирилл чуть не ушел под воду, но был вовремя спасен другом. С ребенком всё в порядке именно благодаря героическому поступку Леонида Хазова.

За спасение утопающих были награждены премией «Народное признание» школьники из Пскова и Себежа.