Сразу две статуэтки «Народного признания» вручили в номинации «Поступок»

19:38, 30 января 2020, ПАИ

В номинации «Поступок» первой общественной премии Псковской области «Народное признание» вручили сразу две статуэтки. Победителями были признаны школьник из Пскова Иван Степанов и семиклассник из Себежа Арсений Валентионок. Ребята выдвигались на соискание награды на спасение утопающих, передаёт корреспондент Псковского агентства информации с церемонии вручения премии, которая проходит 30 января в Псковском академическом театре имени А. С. Пушкина.

Награды героям вручили руководить Следственного управления Следственного комитета по Псковской области Пётр Крупеня и глава Порховского района Виктор Степанов.

Пётр Крупеня, вручая статуэтку, подчеркнул, что в жизни всегда есть место подвигу. «Эти ребята, Иван и Арсений, уже сегодня стали героями. За это спасибо их мамам и папам, учителям, классным руководителями и директорам школ. Ваши дети совершили самый настоящий подвиг! Предлагаю маленьким героям прийти к нам на работу, а я в свою очередь обещаю дать им направление для поступления в профильные вузы», - сказал Пётр Крупеня.

Он также поблагодарил организаторов премии за то, что они в течение десяти лет помогают жителям Псковской области узнавать о таких историях.

Виктор Степанов вручил отдельный приз третьему финалисту номинации «Поступок» - жителю Порхова Андрею Куклину, который спас тонувшую девочку. «Хочу сказать, что он повёл себя как настоящий русский мужик: спас человека. Если каждый будет делать также, то у нашей страны есть будущее», - заявил глава района.

Два первых места в номинации «Поступок» было решено присудить в связи с тем, что в ходе голосования оба школьника набрали практически равное количество голосов, члены жюри также не смогли выбрать одного из героев.

Всего в номинации были выдвинуты четыре кандидата на награду. В целом в 12-и номинациях премии за победу боролись 120 претендентов.

Премия «Народное признание» присуждается уже 10 лет, об истории награды можно прочитать здесь>>>.