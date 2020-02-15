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Общество

1523 человека умерли из-за китайского коронавируса

Число жертв от китайского коронавируса достигло 1523. Количество зараженных составило более 66,4 тысяч человек, передает ТАСС.

На данный момент выздоровели 8096 человек. Количество жертв за сутки увеличилось на 143 человека. Официальный показатель смертности от китайского коронавируса по стране составляет 2,29%. Первое место по количеству зараженных по-прежнему занимает центральная провинция Хубэй, где зарегистрировано свыше 54,4 тысячи инфицированных, из этого числа 1457 человек умерли, выздоровели 4774. Далее следует провинция Гуандун (более 1,2 тысячи заболевших жителей) и Хэнань (около 1,1 тысячи случаев заражения).

В Пекине 372 случая заражения, 80 из них выписали из больницы, 3 умерли. В провинции Хэйлунцзян, которая граничит с Россией, от коронавируса умерли 11 человек, а за все время были инфицированы 419 человек.

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