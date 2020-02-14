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Общество

Около 1400 жизней унес коронавирус в Китае

1 тысяча 380 человек скончались в результате заболевания, вызванного коронавирусом, в Китае. Как пишет ТАСС, всего заболели 63 тысяч 851 человек, а выздоровели – 63 тысячи 851 человек.

Тесные контакты с пациентами имели около 500 тысяч человек. Почти 178 тысяч жителей КНР находятся под медицинским наблюдением.

В результате вспышки коронавируса аэропорт Пскова работает в особом режиме. В областном центре в Пскове фиксируется повышенный спрос на медицинские маски.

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников подписал план по предотвращению распространения вируса на территории региона.

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