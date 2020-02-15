Виновный в ДТП под Псковом водитель мог быть пьян в момент столкновения

14:22, 15 февраля 2020, ПАИ

По предварительным данным, виновный в массовом ДТП в деревне Подборовье (Псковский район) водитель в момент аварии мог находиться в состоянии алкогольного опьянения. Об этом корреспонденту Псковского агентства информации сообщили в УМВД России по Псковской области.

Настаивают на этом и пострадавшие в аварии.

ДТП зафиксировано около 13 часов 15 февраля на Ленинградском шоссе. В этот момент три легковых автомашины притормозили у края проезжей части, чтобы пропустить колонну техники. Водитель «Мицубиси» не стал снижать скорость. «А этот как шел, так в лоб и пошел», - прокомментировал один из водителей пострадавших машин.

В результате столкновения травмы получили трое детей и двое взрослых. Известно, что одному ребенку 2,5 года, еще одному – 4,5 года.

Всем им оказывается медпомощь. На месте работает следственно-оперативная группа.