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Появилось видео с места массовой аварии на Ленинградском шоссе под Псковом

ДТП с участием четырех машин произошло на Ленинградском шоссе в Псковской области. фото: ПАИ.

На Ленинградском шоссе под Псковом в деревне Подборовье столкнулись 15 февраля четыре автомашины. В результате пострадали пять человек – трое детей и двое взрослых. Все они госпитализированы, передает с места аварии корреспондент Псковского агентства информации.

Водитель «Мицубиси» не притормозил перед остановившимися у края дороги легковыми машинами, пропускавшими колонну техники. 

Первыми к месту аварии прибыли сотрудники МЧС. Они оказали медпомощь до прибытия медиков и позднее передали пострадавших врачам скорой помощи.

Как уточнили в УМВД России по Псковской области, жизни пострадавших ничего не угрожает.

По предварительным данным, виновный в аварии мужчина в момент ДТП находился в состоянии алкогольного опьянения.

В надежде уйти от ответственности он даже попытался представить себя пассажиром машины.

Пять человек пострадали в ДТП в Подборовье. Фото: ПАИ.

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