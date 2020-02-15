Появилось видео с места массовой аварии на Ленинградском шоссе под Псковом

14:36, 15 февраля 2020, ПАИ

На Ленинградском шоссе под Псковом в деревне Подборовье столкнулись 15 февраля четыре автомашины. В результате пострадали пять человек – трое детей и двое взрослых. Все они госпитализированы, передает с места аварии корреспондент Псковского агентства информации.

Водитель «Мицубиси» не притормозил перед остановившимися у края дороги легковыми машинами, пропускавшими колонну техники.

Первыми к месту аварии прибыли сотрудники МЧС. Они оказали медпомощь до прибытия медиков и позднее передали пострадавших врачам скорой помощи.

Как уточнили в УМВД России по Псковской области, жизни пострадавших ничего не угрожает.

По предварительным данным, виновный в аварии мужчина в момент ДТП находился в состоянии алкогольного опьянения.

В надежде уйти от ответственности он даже попытался представить себя пассажиром машины.