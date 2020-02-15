Нашествие волков: На хищников пожаловались жители Печорского района

18:37, 15 февраля 2020, ПАИ

На часто встречающихся хищников пожаловались жители деревни Паниковичи Печорского района. Сельчане не раз встречали волков вблизи деревни, передает газета «Печорская правда».

Во время прогулки в лесу местные жители встретили волков, но они оказались безобидны и ушли, услышав гул снегохода. Жительница той же деревни рассказала, что видела волчьи следы за своим домом, который расположен на краю деревни, около перелеска. Местные охотники считают, что волки вышли к людям с намерением съесть домашних животных.

От нашествия волков страдают также жители Гдовского района. Хищники съели несколько домашних собак.