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Нашествие волков: На хищников пожаловались жители Печорского района

Фото Дарьи Хватковой.

На часто встречающихся хищников пожаловались жители деревни Паниковичи Печорского района. Сельчане не раз встречали волков вблизи деревни, передает газета «Печорская правда».

Во время прогулки в лесу местные жители встретили волков, но они оказались безобидны и ушли, услышав гул снегохода. Жительница той же деревни рассказала, что видела волчьи следы за своим домом, который расположен на краю деревни, около перелеска. Местные охотники считают, что волки вышли к людям с намерением съесть домашних животных.

От нашествия волков страдают также жители Гдовского района. Хищники съели несколько домашних собак.

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