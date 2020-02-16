В Великолукском районе завершены поиски подростка, он сам вернулся домой
В Великолукском районе завершены поисковые работы, в ходе которых сотрудники полиции и МЧС устанавливали местонахождение несовершеннолетнего жителя деревни Липец. 15 февраля 15-летний мальчик ушел из дома по улице Школьной и не вернулся, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по региону. Предполагаемой зоной поиска стал лесной массив.
16 февраля подросток сам вернулся домой. Родителям рассказал, что все это время находился у соседей.
Предполагаемой причиной ухода послужила ссора.