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Выскочившего под машину участника драки доставили в Псковскую городскую больницу

В пскове 16 февраля на перекрестке Рижского проспекта и улицы Юбилейной сбили 24-летнего мужчину. Фото: ПАИ.

Пострадавшему в ДТП на пересечении Рижского проспекта и улицы Юбилейной мужчине потребовалась медицинская помощь. Как рассказали Псковскому агентству информации в Госавтоинспекции по городу Пскову, 16 февраля в 18:15 на Рижском проспекте у дома №53 автомобиль «Мерседес», за рулем которого находился 33-летний водитель, сбил 24-летнего мужчину, перебегавшего проезжую часть вне пешеходного перехода.

Медики диагностировали у пострадавшего в ДТП ушиб бедра. Фото: ПАИ.

«По предварительным данным, мужчина получил ушиб бедра. Доставлен в Псковскую городскую больницу», - сообщили в ведомстве.

В Госавтоинспекцииуточнили, что водитель в момент дорожной аварии был трезв.

Очевидцы рассказали, что мужчина попал под колеса машины при попытке перебежать дорогу, скрываясь от обидчика. Фото: ПАИ.

Очевидцы рассказали, что пострадавший убегал с места драки, участником которой он стал в этот вечер.

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