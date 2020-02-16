Выскочившего под машину участника драки доставили в Псковскую городскую больницу

20:27, 16 февраля 2020, ПАИ

Пострадавшему в ДТП на пересечении Рижского проспекта и улицы Юбилейной мужчине потребовалась медицинская помощь. Как рассказали Псковскому агентству информации в Госавтоинспекции по городу Пскову, 16 февраля в 18:15 на Рижском проспекте у дома №53 автомобиль «Мерседес», за рулем которого находился 33-летний водитель, сбил 24-летнего мужчину, перебегавшего проезжую часть вне пешеходного перехода.

«По предварительным данным, мужчина получил ушиб бедра. Доставлен в Псковскую городскую больницу», - сообщили в ведомстве.

В Госавтоинспекцииуточнили, что водитель в момент дорожной аварии был трезв.

Очевидцы рассказали, что пострадавший убегал с места драки, участником которой он стал в этот вечер.