Появилось видео с места ДТП с удиравшим от обидчика жителем Пскова
В Пскове 16 февраля на пересечении Рижского проспекта и улицы Юбилейной автомобиль «Мерседес» сбил 24-летнего мужчину, попытавшегося перебежать дорогу вне пешеходного перехода.
В результате столкновения, сообщили Псковскому агентству информации в городской Госавтоинспекции, пострадавший был госпитализирован. По предварительным данным, он получил ушиб бедра.
Очевидцы уверяют, что мужчина бросился на проезжую часть, чтобы быстрее покинуть место драки.